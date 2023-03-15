Интересно, что донецкий клуб никак не обнародовал информацию о серьезности повреждения нового вратаря команды. Неприятную новость сообщил телеграмм-канал фанатов Ворсклы, за которую ранее выступал Дмитрий Ризнык.

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Травма оказалась серьезнее, чем ожидалось

Вроде бы травма голкипера оказалась достаточно серьезной. Теперь Ризнык пробудет без футбола минимум на два месяца. Из-за нее голкипер уже пропустил несколько матчей Шахтера.

Напомним, что фамилия Дмитрия находится в списке сборной Украины на матч отбора на Евро-2024 против Англии. Также среди голкиперов в заявке есть имя Анатолия Трубина и Андрея Лунина. Вместо травмированного Потрошителя в национальную команду уже довызвали Никиту Шевченко.

Обратите внимание! Выездной матч отбора на Евро-2024 для Украины против Англии состоится 26 марта на "Уэмбли".

В резервном списке остается опытный вратарь Шахтера Андрей Пятов.

Теперь Ризнык не поможет и своей новой команде. Уже 16 марта "горняки" сыграют на выезде в ответном матче против Фейенорда в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что первая встреча в Варшаве завершилась со счетом 1:1.

Переход Дмитрия Ризныка в Шахтер