Интересно, что донецкий клуб никак не обнародовал информацию о серьезности повреждения нового вратаря команды. Неприятную новость сообщил телеграмм-канал фанатов Ворсклы, за которую ранее выступал Дмитрий Ризнык.
Стоит прочесть "Тур памяти" и минута молчания: УПЛ почтит память погибших футбольных фанатов на фронте
Травма оказалась серьезнее, чем ожидалось
Вроде бы травма голкипера оказалась достаточно серьезной. Теперь Ризнык пробудет без футбола минимум на два месяца. Из-за нее голкипер уже пропустил несколько матчей Шахтера.
Напомним, что фамилия Дмитрия находится в списке сборной Украины на матч отбора на Евро-2024 против Англии. Также среди голкиперов в заявке есть имя Анатолия Трубина и Андрея Лунина. Вместо травмированного Потрошителя в национальную команду уже довызвали Никиту Шевченко.
В резервном списке остается опытный вратарь Шахтера Андрей Пятов.
Теперь Ризнык не поможет и своей новой команде. Уже 16 марта "горняки" сыграют на выезде в ответном матче против Фейенорда в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что первая встреча в Варшаве завершилась со счетом 1:1.
Переход Дмитрия Ризныка в Шахтер
- В феврале 2023 года Ризнык покинул Ворсклу ради Шахтера. Хотя информация об интересе "горняков" в сторону талантливого вратаря появилась еще раньше.
- Ризнык подписал контракт до конца 2027 года.
- За донецкий коллектив до полученной травмы так и не успел провести ни одного поединка.
- В текущем сезоне отыграл 17 матчей (все за Ворсклу), в которых пропустил 24 гола и в 4-х встречах сыграл на ноль.