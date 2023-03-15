Дебют защитника Александрии Владислава Бабогла в новой сборной может пройти в матчах отбора к чемпионату Европы-2024. Подопечного Ротаня вызвали на поединки против Фарерских островов (24 марта) и Чехии (27 марта).

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Усиление для соседей

Ранее у Бабогло имел опыт выступлений за молодежную сборную Украины, за которую провел 7 матчей и даже отметился забитым голом в ворота Северной Ирландии. Кстати, тренировал "сине-желтых" Руслан Ротань – нынешний наставник Александрии и нынешний исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины.

Бабогло объяснил свой выбор в пользу сборной Молдовы.

"Ко мне обратился тренерский штаб сборной с предложением сыграть за Молдову. Я поговорил со своей семьей, со своими родственниками и решил принять это приглашение. Я поговорил с главным тренером Сергеем Клещенко, и мы отлично поняли друг друга.

Я хочу поблагодарить Федерацию футбола Молдовы за предоставленную мне возможность играть за сборную и хочу пообещать всем, что буду выкладываться на поле в каждом матче, потому что я хочу помочь команде.

Молдова мне не чужда. Я здесь родился, у меня много родственников. До войны в Украине я довольно часто приезжал в Молдову, в родное село Копчак", – рассказал Бабогло.

Футбольная карьера Бабогла

Владислав Бабогло родился в Молдове, но футбольный путь начал в Украине.

До 2017 защитник находился в системе одесского Черноморца, откуда перешел в Александрию.

За "горожан" Бабогло сыграл 95 матчей, в которых отличился 6 голами и 5 ассистами.

В составе Александрии в сезоне 2018/19 был бронзовым призером чемпионата Украины.

Трансферная стоимость новоиспеченного сборника Молдовы составляет 700 тысяч евро.

Интересно, что, кроме Бабогла, новую сборную выбрал для себя еще один игрок Александрии. Результативный полузащитник "горожан" Эмиль Мустафаев получил вызов в национальную команду Азербайджана.