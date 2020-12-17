CAS подтвердил намерение России скрыть государственную систему допинга, – WADA о наказании
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выиграло дело против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Россию наказали за махинации с допингом.
Витольд Банька, президент WADA, прокомментировал решение CAS отстранить Россию от всех соревнований на два года. Об этом информирует сайт WADA.
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Банька заявил, что у WADA рады выиграть дело. По его словам, решение CAS подтвердило выводы WADA о том, что российские власти "незаконно манипулировали данными Московской лаборатории, пытаясь скрыть государственную систему допинга".
Перед лицом постоянного сопротивления и отрицания со стороны России, мы четко доказали свою правоту в соответствии с надлежащими процедурами,
– сказал Банька.
Он добавил, что постановление важно для чистого спорта и спортсменов во всем мире. В то же время в WADA разочарованы, что России сократили наказание с 4 лет до двух.
Мы, однако, разочарованы тем, что комиссия CAS не одобрила все без исключения наказания, такие как отстранение на четыре года. Мы считаем, что они были правильными и умными, но в итоге WADA является не судьей, а прокурором, и мы должны уважать решение CAS,
– заявил президент.
Банька убежден, что решение CAS дало сигнал, что мошенничество на государственном уровне недопустимо.
"Вопиющая манипуляция данными со стороны российских властей была последней в длинном списке правонарушений и привела сегодня к серьезным последствиям. Российским властям были предоставлены все возможности навести порядок в своем доме и снова присоединиться к всемирному антидопинговому сообществу на благо своих спортсменов и целостности спорта, но вместо этого они предпочли продолжить свой путь обмана и отрицания", – резюмировал Банька.
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Что известно о наказании России?
- В декабре 2019 года WADA на 4 года лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях.
- Независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.
- Россия подала апелляцию в CAS, где 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на два года, сократив дисквалификацию.
- РУСАДА для восстановления своего статуса должна заплатить WADA взнос в размере 1,27 миллиона долларов.
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