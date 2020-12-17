Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выиграло дело против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Россию наказали за махинации с допингом.

Витольд Банька, президент WADA, прокомментировал решение CAS отстранить Россию от всех соревнований на два года. Об этом информирует сайт WADA.

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Банька заявил, что у WADA рады выиграть дело. По его словам, решение CAS подтвердило выводы WADA о том, что российские власти "незаконно манипулировали данными Московской лаборатории, пытаясь скрыть государственную систему допинга".

Перед лицом постоянного сопротивления и отрицания со стороны России, мы четко доказали свою правоту в соответствии с надлежащими процедурами,

– сказал Банька.

Он добавил, что постановление важно для чистого спорта и спортсменов во всем мире. В то же время в WADA разочарованы, что России сократили наказание с 4 лет до двух.

Мы, однако, разочарованы тем, что комиссия CAS не одобрила все без исключения наказания, такие как отстранение на четыре года. Мы считаем, что они были правильными и умными, но в итоге WADA является не судьей, а прокурором, и мы должны уважать решение CAS,

– заявил президент.

Банька убежден, что решение CAS дало сигнал, что мошенничество на государственном уровне недопустимо.

"Вопиющая манипуляция данными со стороны российских властей была последней в длинном списке правонарушений и привела сегодня к серьезным последствиям. Российским властям были предоставлены все возможности навести порядок в своем доме и снова присоединиться к всемирному антидопинговому сообществу на благо своих спортсменов и целостности спорта, но вместо этого они предпочли продолжить свой путь обмана и отрицания", – резюмировал Банька.

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