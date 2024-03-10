Отказал двум испанским клубам: полузащитник Динамо не захотел покидать Украину

Футболист киевского Динамо Владимир Шепелев летом мог продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Однако хавбек решил продлить соглашение с "бело-синими".

После начала полномасштабной войны значительное количество украинских футболистов переехали в зарубежные чемпионаты. В их числе мог оказаться Владимир Шепелев.

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Кто интересовался Шепелевым

Украинского полузащитника предлагали двум испанским клубам Сегунды – Овьедо и Леганесу. Они готовы были подписать воспитанника Динамо в случае повышения в классе. За квалифицированного игрока не пришлось бы платить компенсацию, ведь летом 2024 года у него завершался контракт.

Однако Шепелев отклонил оба предложения. Владимир продлил контракт с киевским Динамо до 31 декабря 2025 года. Один из лидеров "бело-синих" отметился победным голом в матче с Черноморцем (1:0).

Интересно, что оба заинтересованных Шепелевым клуба реально претендуют на выход в Ла Лигу. После 29-ти сыгранных матчей Леганес возглавляет таблицу Сегунды, а Овьедо идет пятым. За эти команды в свое время играл украинец Андрей Лунин.

Украинцы в Ла Лиге