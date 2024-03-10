После начала полномасштабной войны значительное количество украинских футболистов переехали в зарубежные чемпионаты. В их числе мог оказаться Владимир Шепелев.
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Кто интересовался Шепелевым
Украинского полузащитника предлагали двум испанским клубам Сегунды – Овьедо и Леганесу. Они готовы были подписать воспитанника Динамо в случае повышения в классе. За квалифицированного игрока не пришлось бы платить компенсацию, ведь летом 2024 года у него завершался контракт.
Однако Шепелев отклонил оба предложения. Владимир продлил контракт с киевским Динамо до 31 декабря 2025 года. Один из лидеров "бело-синих" отметился победным голом в матче с Черноморцем (1:0).
Интересно, что оба заинтересованных Шепелевым клуба реально претендуют на выход в Ла Лигу. После 29-ти сыгранных матчей Леганес возглавляет таблицу Сегунды, а Овьедо идет пятым. За эти команды в свое время играл украинец Андрей Лунин.
Украинцы в Ла Лиге
- Отметим, что в элитном дивизионе Испании играют четыре украинских легионера.
- У Жироны на ведущих ролях Артем Довбык и Виктор Цыганков.
- Андрей Лунин проводит свой лучший сезон в мадридском Реале.
- Испанская Валенсия довольна игрой Романа Яремчука и планирует летом подписать с ним полноценный контракт.
- Большое количество украинцев играет в низших лигах Испании и за юношеские команды грандов Ла Лиги.