Після початку повномасштабної війни значна кількість українських футболістів переїхали до закордонних чемпіонатів. У їхньому числі міг опинитися Володимир Шепелєв.

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Хто цікавився Шепелєвим

Українського півзахисника пропонували двом іспанським клубам Сегунди – Ов'єдо та Леганесу. Вони готові були підписати вихованця Динамо у випадку підвищення в класі. За кваліфікованого гравця не довелося б сплачувати компенсацію, адже влітку 2024 року у нього завершувався контракт.

Однак Шепелєв відхилив обидві пропозиції. Володимир продовжив контракт з київським Динамо до 31 грудня 2025 року. Один з лідерів "біло-синіх" відзначився переможним голом у матчі з Чорноморцем (1:0).

Цікаво, що обидва зацікавлені Шепелєвим клуба реально претендують на вихід до Ла Ліги. Після 29-ти зіграних матчів Леганес очолює таблицю Сегунди, а Ов'єдо йде п'ятим. За ці команди свого часу грав українець Андрій Лунін.

Українці в Ла Лізі