В чемпионате Украины 2023-2024 команды отыграли две трети турнирной дистанции. 20 тур подарил фанатам несколько сенсаций, тогда как результативность получилась не слишком высокой, пишет 24 канал.

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Небольшое количество голов

В восьми матчах тура команды забили 17 голов, то есть в среднем 2,13 мяча за матч. Показатель средний, нулевых ничьих в туре не было, но и 2+ голов было забито всего в двух матчах. Все результаты тура следующие:

Заря – Минай 2:0

Верес – Динамо 1:1

Днепр-1 – Рух 0:1

Металлист 1925 – ЛНЗ 1:1

Шахтер – Колос 3:2

Черноморец – Ворскла 0:1

Полесье – Александрия 1:2

Кривбасс – Оболонь 1:0

Основные моменты 20 тура

Главная сенсация уик-энда – неожиданная потеря очков от Динамо в Ровно. Команда Шовковского была близка к седьмой подряд победы, но привезла пенальти в компенсированное время и подарила Вересу ничью.

По потерянным очкам Динамо пропустило вперед Шахтер. Подопечные Пушича перестреляли Колос, а дублем отметился звездный зимний новичок Кевин. Дончане вышли на первое место не только по проценту набранных баллов, а и по реальному количеству очков

Это стало возможным благодаря уже второй в 2024 году осечке от Днепра-1. Команда Юрия Максимова оказалась бессильной дома перед Рухом, который ворвался в еврокубковую зону.

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Победа позволила львовянам догнать Полесье, чей кризис продолжается. На этот раз житомирцы уступили аутсайдеру таблицы Александрии, которая улучшила свои шансы на выживание.

Заря также продолжает свой подъем по таблице. Луганчане переиграли Минай, а всего в трех матчах 2024 года набрали семь очков. Внизу таблицы стоит выделить первый балл Металлиста 1925 под руководством Скрипника. Харьковчане вырвали ничью в битве с ЛНЗ.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтёр 18 12 4 2 37-17 40 2 Кривбасс 20 12 4 4 37-22 40 3 Днепр-1 20 11 5 4 28-18 38 4 Динамо 17 11 2 4 39-21 35 5 Рух 20 8 9 3 28-20 33 6 Полесье 20 9 6 5 26-16 33 7 Ворскла 20 8 5 7 21-27 29 8 Колос 19 5 9 5 15-14 24 9 ЛНЗ 19 6 6 7 19-22 24 10 Черноморец 19 7 2 10 26-27 23 11 Александрия 19 5 5 9 14-24 20 12 Заря 17 4 7 6 18-19 19 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20-35 16 14 Оболонь 19 3 6 10 11-25 15 15 Верес 19 2 7 10 17-31 13 16 Минай 18 1 7 10 9-27 10

Перечень всех перенесенных матчей из осенней части сезона:

Динамо – Верес (5 тур)

Заря – Динамо (6 тур)

Заря – Шахтер (10 тур)

Черноморец – Шахтер (12 тур)

Александрия – Оболонь (15 тур)

Колос – Заря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

ЛНЗ – Минай (17 тур)

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 9 Виталий Буяльский (Динамо) – 7 Александр Филиппов (Днепр-1) – 7 Олег Кожушко (Кривбасс) – 7 Андрей Штогрин (Черноморец) – 7 Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 6 Максим Задерака (Кривбасс) – 6

Расписание 21 тура чемпионата Украины