"Пижон" бросил вызов Алиеву

Владимир "Пижон" Дума, представитель украинской лиги Махач, которая проводит бои на голых кулаках, бросил вызов Александру Алиеву. Это произошло во время одного из бойцовских вечеров.

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Дума и Алиев проведи дуэль взглядов на импровизированном ринге.

Алиев уклонился от прямого ответа, примет ли вызов "Пижона". "Подумаю", – коротко сказал бывший футболист Динамо.

Дума – Алиев: видео дуэли взглядов

Что известно о боях на голых кулаках

В Украине существует лига Махач, которая проводит поединки на голых кулаках. Бойцы сражаются без шлемов на площадке, огороженной мешками.

Поединки проходят 3 раунда по 2 минуты. В рамках лиги Махач летом выступит украинский боксер Денис Беринчик, который встретится с Артемом Лобовым.

Как известно, Алиев имеет опыт в боксе. В мае 2020 года Александр вышел в ринг против актера и модели Никиты Вакулюка. Тогда футболист потерпел поражение решением судей.