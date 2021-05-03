"Піжон" кинув виклик Алієву
Володимир "Піжон" Дума, представник української ліги Махач, яка проводить бої на голих кулаках, кинув виклик Олександру Алієву. Це сталося під час одного з бійцівських вечорів.
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Дума та Алієв проведи дуель поглядів на імпровізованому ринзі.
Алієв ухилився від прямої відповіді, чи прийме виклик "Піжона". "Подумаю", – коротко сказав колишній футболіст Динамо.
Дума – Алієв відео дуелі поглядів
Що відомо про бої на голих кулаках
- В Україні існує ліга Махач, яка проводить поєдинки на голих кулаках. Бійці б'ються без шоломів на майданчику, огородженому мішками.
- Поєдинки тривають 3 раунди по 2 хвилини. У рамках ліги Махач влітку виступить український боксер Денис Берінчик, який зустрінеться з Артемом Лобовим.