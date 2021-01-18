Телекомпания BT Sports провела опрос среди чемпионов мира по боксу на тему того, кто бы выиграл бой между Владимиром Кличко и Ленноксом Льюисом, если бы такой состоялся.

Уверенную победу одержал Леннокс Льюис. Видео с голосованием появилось на ютуб-канале телекомпании.

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За соотечественника отдали свои голоса Джо Кальзаге, Карл Фрэмптон, Дэвид Хэй и Рикки Хаттон. Также поддержал Льюса американец Джамел Херринг и другие известные боксеры.

Кличко-младший получил один голос от Шакура Стивенсона.

Владимир Кличко – Леннокс Льюис: смотрите видео

Владимир Кличко против Виталия Кличко

Бой великих боксеров, многократных чемпионов мира и членов Международного зала боксерской славы – Виталия и Владимира Кличко – по мнению всех причастных к миру единоборств, стал бы событием века в боксе.

Телекомпания также провела опрос среди британский чемпионов мира по боксу, попросив их определить победителя гипотетической битвы Виталия и Владимира Кличко. С огромным преимуществом победил старший брат, действующий мэр Киева.

Свои голоса за него отдали шесть из семи опрошенных звезд британского бокса Джо Кальзаге, Дэвид Хэй, Амир Хан, Джош Тейлор, Ричи Вудхолл и Карл Фрэмптон. Бой Владимиру отдал только Рикки Хаттон.