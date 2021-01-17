Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что хотел бы устроить поединок между временным чемпионом WBC Райаном Гарсией (21-0, 18 КО) и абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

Как отметил Арум в интервью fightnews.info, в случае победы Лопеса над обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом, он хочет устроить бой Лопес – Гарсия, а также поединки Теофимо с Джервонтой Дэвисом и Девином Хейни.

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"Если бы я выбирал соперника для Лопеса после Камбососа, то, вероятно, это был бы Гарсия, поскольку для ивента он ценнее, чем Джервонта Дэвис и Девин Хейни. У него огромное количество поклонников благодаря страницам в соцсетях и его личности. Я думаю, что бой Лопес – Гарсия станет настоящим блокбастером для pay-per-view ", – заявил Арум.

Лопес не произведет реванш с Ломаченко

Лопес стал чемпионом IBF в декабре 2019 года, во втором раунде нокаутировав Ричарда Комми. После победы над Василием Ломаченко в октябре 2020-го американец завоевал титулы WBA, WBO и WBC Franchise.

После этого боя немало говорилось о возможном реванше. Но соответствующий пункт не был прописан в контракте боксеров на первый бой.

Вероятный реванш Ломаченко – Лопес входит в один из самых ожидаемых боев в 2021 году.