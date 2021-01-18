Телекомпанія BT Sports провела опитування серед чемпіонів світу з боксу на тему того, хто б виграв бій між Володимиром Кличком і Ленноксом Льюїсом, якби такий відбувся.

Впевнену перемогу здобув Леннокс Льюїс. Відео з голосуванням з'явилося на ютуб-каналі телекомпанії.

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За співвітчизника віддали свої голоси Джо Кальзаге, Карл Фремптон, Девід Хей і Ріккі Хаттон. Також підтримав Льюса американець Джамел Херрінг і інші відомі боксери.



Кличко-молодший отримав один голос від Шакура Стівенсона.

Володимир Кличко – Леннокс Льюїс: дивіться відео

Володимир Кличко проти Віталія Кличко

Бій видатних боксерів, багаторазових чемпіонів світу та членів Міжнародного залу боксерської слави – Віталія та Володимира Кличко – на думку всіх причетних до світу єдиноборств, став би подією століття в боксі.

Телекомпанія також провела опитування серед британський чемпіонів світу з боксу, попросивши їх визначити переможця гіпотетичної битви Віталія та Володимира Кличко. З величезною перевагою переміг старший брат, чинний мер Києва.

Свої голоси за нього віддали шість з семи опитаних зірок британського боксу – Джо Кальзаге, Девід Хей, Амір Хан, Джош Тейлор, Річі Вудхолл і Карл Фремптон. Бій Володимиру віддав тільки Ріккі Хаттон.