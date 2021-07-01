Володимир Кличко визнаний найкращим супертяжем в історії боксу, зайнявши першу позицію і випередивши Леннокса Льюїса і Роккі Марчіано, які увійшли до призової трійки.
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Віталій розташувався на 13-му місці, випередивши, до слова, Майка Тайсона.
Зазначимо, що з діючих боксерів в топ-15 рейтингу увійшли Ентоні Джошуа (12 позиція) і Тайсон Ф'юрі (15 місце).
Володимир Кличко ще повернеться?
- Володимир Кличко завершив кар'єру боксера влітку 2017 року. У квітні того ж року українець провів останній бій.
- У Лондоні Кличко програв Ентоні Джошуа в бою за титули WBA, WBO, IBF.
- У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Кличку пропонують солідний гонорар за повернення. Володимир же відповідав, що його цікавлять тільки рекорди.