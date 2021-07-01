Володимир Кличко визнаний найкращим супертяжем в історії боксу, зайнявши першу позицію і випередивши Леннокса Льюїса і Роккі Марчіано, які увійшли до призової трійки.

Дивіться також Перезавантаження перед поверненням: Кличко показав своє місце сили

Віталій розташувався на 13-му місці, випередивши, до слова, Майка Тайсона.

Зазначимо, що з діючих боксерів в топ-15 рейтингу увійшли Ентоні Джошуа (12 позиція) і Тайсон Ф'юрі (15 місце).

До слова. Рейтинг Boxrec складається комп'ютерами, які аналізують безліч різних чинників: кількість боїв, сила опозиції і т.д.

Володимир Кличко ще повернеться?