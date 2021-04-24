Картинка скажет больше, чем тысяча слов
45-летний Кличко анонсировал интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung Magazin. Он разместил двузначное фото с медицинской маской и боксерскими перчатками.
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Пословица гласит: "Картинка скажет больше, чем тысяча слов". Süddeutsche Zeitung спросили меня, чего я жду больше всего, когда пандемия, наконец, завершится...,
– написал Владимир.
Что известно о возможном возвращении Кличко?
- Последний бой Кличко состоялся в 2017 году. Украинец в Лондоне проиграл Энтони Джошуа в бою за титулы WBA, WBO, IBF. Летом 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры.
- В СМИ неоднократно появлялась информация, что Кличко предлагают солидный гонорар за возвращение. Владимир же отвечал, что его интересуют только рекорды.
- Один из рекордов, который, возможно, хочет побить Кличко, принадлежит Джорджу Форману. Американец в 45 лет и 9 месяцев стал самым возрастным чемпионом мира.