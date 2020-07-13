Легендарный боксер супертяжелого веса Владимир Кличко попал на обложку немецкоязычного издания журнала Forbes.

Соответствующее фото Кличко-младший опубликовал на своей странице в Instagram.

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Жизнь – это борьба за чемпионство, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде и у меня еще есть 5. Спасибо Forbes Dach за поддержку моей второй карьеры, основанной на моем методе #facethechallenge, и компаниях, которые используют эти основные принципы.

"Спасибо всем моим союзникам, которые до сих пор сопровождают меня на этом пути", – прокомментировал свое попадание на обложку Владимир.

Возвращение Владимира Кличко на ринг