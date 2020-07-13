Владимир Кличко попал на обложку журнала Forbes: фото
Легендарный боксер супертяжелого веса Владимир Кличко попал на обложку немецкоязычного издания журнала Forbes.
Соответствующее фото Кличко-младший опубликовал на своей странице в Instagram.
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Жизнь – это борьба за чемпионство, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде и у меня еще есть 5. Спасибо Forbes Dach за поддержку моей второй карьеры, основанной на моем методе #facethechallenge, и компаниях, которые используют эти основные принципы.
"Спасибо всем моим союзникам, которые до сих пор сопровождают меня на этом пути", – прокомментировал свое попадание на обложку Владимир.
Возвращение Владимира Кличко на ринг
- Владимир Кличко завершил карьеру боксера в августе 2017 года. Последний бой украинец провел 29 апреля 2017, в котором Кличко техническим нокаутом проиграл Джошуа.
- После этого в СМИ появлялись слухи будто Кличко планирует вернуться в ринг.
- Кличко не давал прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры. Владимир говорил, что готов вернуться в ринг ради рекорда.
- Украинец хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в 55 лет.