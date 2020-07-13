Володимир Кличко потрапив на обкладинку журналу Forbes: фото
Легендарний боксер суперважкої ваги Володимир Кличко потрапив на обкладинку німецькомовного видання журналу Forbes.
Відповідне фото Кличко-молодший опублікував на своїй сторінці в Instagram.
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Життя – це боротьба за чемпіонство, і я відчуваю, що перебуваю в 7 раунді і у мене ще є 5. Дякую Forbes Dach за підтримку моєї другої кар'єри, заснованої на моєму методі #facethechallenge, і компаніях, які використовують ці основні принципи.
"Дякую всім моїм союзникам, які до сих пір супроводжують мене на цьому шляху", – прокоментував своє потрапляння на обкладинку Володимир.
Повернення Володимира Кличка на ринг
- Володимир Кличко завершив кар'єру боксера у серпні 2017 року. Останній бій українець провів 29 квітня 2017 року, у якому Кличко технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.
- Після цього у ЗМІ з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Кличко не давав прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри. Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг заради рекорду.
- Українець начебто хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу у 55 років.