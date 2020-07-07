Городской голова Киева Виталий Кличко показал фото своего младшего сына со своим братом-боксером Владимиром Кличко.

Виталий Кличко опубликовал в Instagram снимок, где его брат Владимир померился ростом с его младшим сыном Максимом-Александром.

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Как отметил сам глава столицы, его сын уже обогнал своего знаменитого дядю-боксера, рост которого составляет 1,98 м.

"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока – ростом", – подписал фотографию Виталий.

Дети Виталия Кличко

Виталий Кличко с 1996 года женат на Наталье Егоровой, гимнастке, синхронистке, фотомодели и певице.

Виталий Кличко вместе с женой Натальей воспитывают троих детей: Егора-Дэниела (2000 год рождения), Елизавету-Викторию (2002) и Максима-Александра (2005).