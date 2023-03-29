Президент МОК служит интересам России: Кличко раскритиковал допуск спортсменов стран-агрессоров

Международный олимпийский комитет решил подыграть диктаторам из России и Беларуси, разрешив участие их спортсменам в соревнованиях. Легенда мирового бокса Владимир Кличко отреагировал на скандальное решение МОК.

Самая большая война на Европейском континенте со времен Второй мировой войны, которую развязала Россия, длится второй год. Однако функционеры МОК решили закрыть глаза на преступления террористов и поддержать агрессоров. Исполком комитета рекомендовал вернуть спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

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Предательство олимпийских принципов

Олимпийский чемпион по боксу Владимир Кличко резко осудил решение МОК. Прославленный спортсмен отметил недопустимость подобных действий в современном мире.

МОК утвердил участие российских и белорусских атлетов на Олимпийских играх под "нейтральным флагом". Это решение – под фальшивым флагом,

– написал Владимир Кличко.

Таким образом, президент МОК Томас Бах выполняет прихоти России по легализации войны против Украины.

Томас Бах служит цветам и интересам России. Это решение порочит олимпийский дух и, как и эта война, является нонсенсом,

– отметил чемпион Атланты-1996.

Владимир Кличко / twitter.com/Klitschko