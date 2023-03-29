Международный олимпийский комитет принял контраверсионное решение в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине, организация решила позволить федерациям допустить игроков из этих стран.

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Впрочем, выступать они смогут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения определенных требований. Хотя даже такая рекомендация не устраивает Украину и ряд наших партнеров, требующих полной изоляции стран-террористок.

Жесткая позиция Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна не намерена выполнять позорные нововведения от МОК. Политик назвал эти решения предательством спортивного духа.

Решение МОК о возобновлении российских спортсменов в соревнованиях является скандальным. Это предательство подлинного духа спорта. Я поручил министру спорта и туризма Камилю Бортничуку сообщить руководству МОК наше твердое несогласие. Мы сделаем все возможное, чтобы спорт оставался свободным от российского влияния,

– написал Моравецкий на своей странице в твиттер.

Ранее министры спорта 35 стран выразили жесткое несогласие с возможным допуском россиян и белорусов к международным соревнованиям. Среди них были и Польша, а также США, Великобритания, Германия, Япония и Франция.

Пока без Олимпийских игр

Напомним, что МОК разрешил допустить россиян к соревнованиям только под нейтральным флагом при отсутствии поддержки в войне и непричастности к военным структурам. Это не касается команд из стран-агрессорок, а только спортсменов-индивидуалов.

При этом МОК пока не обсуждал возможный допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже и зимним ОИ-2026 в Милане. Пока речь идет только о турнирах под эгидами федераций.

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Вопрос участия представителей России и Белоруссии на самих олимпийских турнирах будет еще обсуждаться. Организация позже примет соответствующее решение без привязки к результатам квалификационных соревнований.