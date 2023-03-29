Самая большая война на Европейском континенте со времен Второй мировой войны, которую развязала Россия, длится второй год. Однако функционеры МОК решили закрыть глаза на преступления террористов и поддержать агрессоров. Исполком комитета рекомендовал вернуть спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.
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Предательство олимпийских принципов
Олимпийский чемпион по боксу Владимир Кличко резко осудил решение МОК. Прославленный спортсмен отметил недопустимость подобных действий в современном мире.
МОК утвердил участие российских и белорусских атлетов на Олимпийских играх под "нейтральным флагом". Это решение – под фальшивым флагом,
– написал Владимир Кличко.
Таким образом, президент МОК Томас Бах выполняет прихоти России по легализации войны против Украины.
Томас Бах служит цветам и интересам России. Это решение порочит олимпийский дух и, как и эта война, является нонсенсом,
– отметил чемпион Атланты-1996.
Владимир Кличко / twitter.com/Klitschko
- Напомним, что 28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян и белорусов в международные соревнования. Речь идет только об индивидуальных выступлениях.
- Представителей стран-агрессоров обязали выступать под "нейтральным" флагом. Кроме того, запрещено участвовать в соревнованиях спортсменах, поддерживающих войну.
- Пока атлетам из РФ и РБ не разрешили выступать на Олимпийских соревнованиях. Соответствующее решение будет принято позже.