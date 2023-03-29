Самая большая война на Европейском континенте со времен Второй мировой войны, которую развязала Россия, длится второй год. Однако функционеры МОК решили закрыть глаза на преступления террористов и поддержать агрессоров. Исполком комитета рекомендовал вернуть спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

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Предательство олимпийских принципов

Олимпийский чемпион по боксу Владимир Кличко резко осудил решение МОК. Прославленный спортсмен отметил недопустимость подобных действий в современном мире.

МОК утвердил участие российских и белорусских атлетов на Олимпийских играх под "нейтральным флагом". Это решение – под фальшивым флагом,

– написал Владимир Кличко.

Таким образом, президент МОК Томас Бах выполняет прихоти России по легализации войны против Украины.

Томас Бах служит цветам и интересам России. Это решение порочит олимпийский дух и, как и эта война, является нонсенсом,

– отметил чемпион Атланты-1996.

Владимир Кличко / twitter.com/Klitschko