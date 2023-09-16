Давайте вместе неустанно бороться против тирании, – Кличко сделал важный призыв к миру

Легендарный боксер Владимир Кличко даже после окончания профессиональной карьеры является лицом Украины в мире. Кличко-младший посещает различные встречи для помощи родной стране.

Легендарный боксер выложил коллаж, в котором собраны фотографии из встреч в Германии. Владимир Кличко поблагодарил европейскую страну за поддержку и помощь, назвав Германию "второй Родиной".

Читайте также Ломаченко и Камбосос могут провести титульный бой в 2024 году: все в руках Хэйни

Владимир Кличко: За победу и будущее свободного мира

Младший из братьев Кличко сделал важный месседж в мир, призывающий цивилизованные страны не прекращать и увеличить свою помощь Украине в полномасштабной войне против России.

Спасибо Bild 100, спасибо Германии, нашей второй Родине. Давайте вместе неустанно бороться против тирании, пока Украина не будет уволена. За победу и будущее свободного мира,

– написал Владимир.



Встреча Владимира Кличко в Германии / Коллаж из соцсетей боксера

Авторитет Кличко-младшего помогает Украине во встречах с европейскими лидерами. Отметим, что в начале полномасштабного вторжения бывший боксер активно занимается не только дипломатией, но и волонтерской деятельностью.

Недавно в августе Кличко уехал на передовую, чтобы передать военным уникальное снаряжение, приближающее победу Украины в войне против страны-агрессора.

Патриотические поступки Владимира Кличко во время полномасштабной войны