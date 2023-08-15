Кличко-младший во время поездки на восток Украины посетил шесть бригад ВСУ, освобождающих нашу землю от российской нечисти. Владимир приехал не с пустыми руками, а с ценным оборудованием, которое так нужно нашим ребятам на передовой.

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Уникальные дроны от олимпийского чемпиона

О поездке своего брата на фронт рассказал мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко.

"Владимир уже не впервые несколько дней провел на востоке Украины, где посетил наших защитников на передовой. Побывал в 6 бригадах, пообщался с бойцами, поддержал их. А также передал то самое необходимое, что просили защитники.

В частности, Володя сам закупил 4 больших уникальных дрона для выполнения специальных задач. А также отвез помощь, которую привлекли от благотворителей: более 60 FPV-дронов (дронов-камикадзе), полтора десятка дронов-разведчиков Mavic, тепловизоры, более сотни индивидуальных турникетов SAM и турникеты узловые и тазовые шины для медицинских служб на фронте.

Наши защитники держатся в ежедневных ожесточенных боях, под постоянными обстрелами, в жару и дождь. Теряют собратьев и получают ранения. Но уверяют, что духом не падают, будут уничтожать и дальше врага и освобождать нашу страну от агрессора.

Слава Украине. Слава ее героям", – написал Кличко.

Владимир Кличко на передовой / kyiv.klichko.org

Отметим, что бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко ведет активную волонтерскую деятельность. Благодаря авторитету легендарный боксер с международных площадок рассказывает правду о войне в Украине, напоминает о необходимости поддержки нашего государства в борьбе с российским агрессором.