Владимир Кличко эмоционально раскритиковал Ломаченко за флаг Украины

13 декабря 2021 , 07:14
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Источник:

твиттер Владимира Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на то, что экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) отпраздновал победу над Ричардом Комми (31-4, 27 КО) с флагом Белгорода-Днестровского, а не Украины.

Также этот факт вызвал возмущение со стороны болельщиков, которые начали критиковать боксера в социальных сетях.

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"Википедия: "Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к Родине. Это чувство – это общее единство людей". Василий Ломаченко победил, поздравляю, но презентовал ли он страну, не используя ее флаг? WTF", – написал Владимир.

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Автор: Юрій Семенюк