Владимир Кличко эмоционально раскритиковал Ломаченко за флаг Украины

07:14

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на то, что экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) отпраздновал победу над Ричардом Комми (31-4, 27 КО) с флагом Белгорода-Днестровского, а не Украины.