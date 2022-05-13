Владелец Легии подтвердил намерение Шахтера сыграть домашние матчи Лиги чемпионов в Польше

Донецкий Шахтер рассматривает возможность проведения домашних матчей в еврокубках в соседней Польше. На такой шаг "горняков" подтолкнула война в Украине, которую развязала Россия.

Ведутся переговоры

Война в Украине разделила жизнь украинцев на до и после. Российская агрессия вынудила УАФ досрочно остановить сезон во всех футбольных лигах страны. Пока неизвестна судьба следующего сезона. Никто не знает, сколь долго затянутся боевые действия.

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Донецкий Шахтер в следующем сезоне предпримет путь в еврокубках из группового раунда Лиги чемпионов. Вильярреал стал помощником "горняков". "Желтая субмарина" не смогла пробиться в финал Лиги чемпионов в текущем сезоне и автоматически позволила Шахтеру в следующем сезоне играть в групповом этапе.

Свои домашние матчи "горняки" могут сыграть в соседней Польше. Именно эту страну дончане серьезно рассматривают для встреч в еврокубках.

Эту информацию подтвердил президент варшавской Легии Дариуш Миодуски. Сейчас украинская команда находится в стадии переговоров с польским клубом.

На данном этапе могу только подтвердить, что мы работаем над этим вопросом вместе с Шахтером. Скоро мы будем понимать больше и, конечно же, сообщим вам все подробности,

– рассказал владелец Легии.

Легия выступает в Варшаве на стадионе "Войска Польского". Арена была основана в 1916 году. Вместимость трибун составляет 31 800 зрителей.

Легия за два тура до окончания сезона в Экстраклясе занимает только 10 место в турнирной таблице. Варшавская команда получила 39 очков. В последних двух матчах Легия сыграет на выезде против Ягеллонии (13 мая) и дома против Краковии, за которую выступает украинец Евгений Коноплянка (21 мая).