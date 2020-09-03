Журналистка Влада Седан вышла замуж за футболиста Александра Зинченко. Их свадьба отличилась пышными платьями, которые выбрала невеста.

Влада Седан и Александр Зинченко тайно поженились в Великобритании еще в марте 2020 года. Но из-за карантина не смогли отпраздновать свадьбу в Украине. И только 24 августа пара громко отпраздновала этот знаменательный день. Сделали они это на территории загородного комплекса Киева Mayachok Event Hall. О свадебном образе Влады Седан детали узнали в Vogue.ua.

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Свадебное фото Александра Зинченко и Влады Седан / Фото Vogue.ua

Для церемонии бракосочетания невеста выбрала силуэтный наряд израильского модного дома Galia Lahav. Она выбрала женственное и элегантное платье-рыбку с подчеркнутой линией декольте и длинным сложным шлейфом. Платье из коллекции Le Secret Royal I под названием Ms. Elle вдохновлено образом королевского белого павлина и украшено роскошной вышивкой, кристаллами и жемчугом. Образ дополнила лаконичная белая фата и блестящий обруч.



Платье от Galia Lahav, которое выбрала Влада Седан / Фото Vogue.ua

Вторым нарядом для торжественного события стала свадебное платье из коллекции Berta Bridal Couture весна-лето 2020. Силуэтное платье с глубоким V-образным декольте было расшито сотнями мелких кристаллов и серебряной нитью.

Жених был одет в total-образ Dolce & Gabbana.



Образы Зинченко и Седан / Фото Vogue.ua

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Свой союз звездная пара скрепила кольцами Quatre Classique – знаковой моделью ювелирного дома Boucheron. Руку Влады украсило кольцо из желтого, белого и розового золота с коричневым PVD-покрытием и россыпью бриллиантов, а Александр выбрал классическую модель с графическим тиснением без бриллиантовой дорожки.



Обручальные кольца Зинченко и Седан / Фото Vogue.ua