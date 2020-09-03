Журналістка Влада Седан вийшла заміж за футболіста Олександра Зінченка. Їх весілля відзначилося пишними платтями, які обрала наречена.

Влада Седан та Олександр Зінченко таємно одружилися у Великобританії ще у березні 2020 року. Та через карантин не змогли відсвяткувати весілля в Україні. І лише 24 серпня пара гучно відсвяткувала цей знаменний день. Зробили вони це на території заміського комплексу Києва Mayachok Event Hall. Про весільний образ Влади Седан деталі дізналися у Vogue.ua.

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Весільне фото Олександра Зінченка та Влади Седан / Фото Vogue.ua

Для церемонії одруження наречена вибрала силуетне вбрання ізраїльського модного дому Galia Lahav. Вона вибрала жіночну й елегантну сукню-рибку з підкресленою лінією декольте й довгим складним шлейфом. Сукня з колекції Le Secret Royal I під назвою Ms. Elle натхнена образом королівського білого павича й прикрашена розкішною вишивкою, кристалами та перлами. Образ доповнила лаконічна біла фата й блискучий обруч.



Сукня від Galia Lahav, яку обрала Влада Седан / Фото Vogue.ua

Другим вбранням для врочистої події стала весільна сукня з колекції Berta Bridal Couture весна-літо 2020. Силуетна сукня з глибоким V-подібним декольте була розшита сотнями дрібних кристалів і срібною ниткою.

Наречений був одягнений в total-образ Dolce & Gabbana.



Образи Зінченка та Седан / Фото Vogue.ua

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Свій союз зіркова пара скріпила обручками Quatre Classique — знаковою моделлю ювелірного дому Boucheron. Руку Влади прикрасила каблучка із жовтого, білого й рожевого золота з коричневим PVD-покриттям і розсипом діамантів, а Олександр вибрав класичну модель з графічним тисненням без діамантової доріжки.



Обручки Зінченка та Седан / Фото Vogue.ua