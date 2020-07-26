Включил ли будущий соперник Ломаченко в портрет идеально боксера: фото
Обладатель титула IBF Теофимо Лопес составил идеального, по его мнению, боксера . Он не включил сюда украинца Василия Ломаченко с которым проведет свой следующий поединок.
Идеальный портрет сильнейшего боксера опубликовал профиль wbcboxing в своем Instagram.
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Портрет боксера
В комментарии для WBC Лопес назвал лучшие качества топовых боксеров, которые бы в сочетании сделали бы любого бица непобедимым. Он отметил как легенд бокса, так и современных боксеров.
Сила – Майк Тайсон
Скорость – Мэнни Пакьяо
Работа ног – Мохаммед Али
Контроль ринга – Роберто Дюран
Джеб – Андре Ворд
Челюсть – Геннадий Головкин
Характер – Артуро Гатти
Защита – Флойд Мейвезер
Добавим, что сюда он не отнес своего будущего соперника украинца Василия Ломаченко.
Когда состоится бой Ломаченко – Лопес
В WBC заявляли, что встреча боксеров состоится в сентябре. Но поединок перенесут на октябрь. Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой пройдет 3 октября. Об этом сообщает Boxing Scene.
Сейчас поединок вообще может сорваться.
Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.