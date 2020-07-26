Обладатель титула IBF Теофимо Лопес составил идеального, по его мнению, боксера . Он не включил сюда украинца Василия Ломаченко с которым проведет свой следующий поединок.

Идеальный портрет сильнейшего боксера опубликовал профиль wbcboxing в своем Instagram.

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Портрет боксера

В комментарии для WBC Лопес назвал лучшие качества топовых боксеров, которые бы в сочетании сделали бы любого бица непобедимым. Он отметил как легенд бокса, так и современных боксеров.

Сила – Майк Тайсон

Скорость – Мэнни Пакьяо

Работа ног – Мохаммед Али

Контроль ринга – Роберто Дюран

Джеб – Андре Ворд

Челюсть – Геннадий Головкин

Характер – Артуро Гатти

Защита – Флойд Мейвезер

Добавим, что сюда он не отнес своего будущего соперника украинца Василия Ломаченко.

Когда состоится бой Ломаченко – Лопес

В WBC заявляли, что встреча боксеров состоится в сентябре. Но поединок перенесут на октябрь. Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой пройдет 3 октября. Об этом сообщает Boxing Scene.

Сейчас поединок вообще может сорваться.

Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.