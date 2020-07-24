Обладатель титула IBF Теофимо Лопес ярко ответил на слова Ломаченко, что тот готов провести поединки в любом месте. Американец ожидал более оригинального ответа от украинца.

Сначала Теофимо записал для видео Василия и призвал быстрее провести бой и привезти все его пояса. Ломаченко ответил и посоветовал Лопесу вернуться к работе в зале. Чемпион IBF не оставил ответ Ломаченко без внимания и выложил новый пост с ярким ответом в своем Instagram.

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Словесный батл между боксерами

Я был в зале, киска. Для меня ты маленький мальчик, я поцелую тебя в лоб. Закрой рот,

– написал Лопес.

Лопес ожидал от украинца более оригинального ответа. Также боксер отметил, что украинец вообще не разговаривает на английском, а еще шутит по этому поводу над самим Теофимо.

По словам американца, Ломаченко мог сказать: "Я поцелую тебя в лоб, мальчик", так было бы лучше. Он заявил в интервью FightHype, что ест таких ветеранов, как Ломаченко, на обед.

Когда состоится бой

В WBC заявляли, что встреча боксеров состоится в сентябре. Но поединок перенесут на октябрь. Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой пройдет 3 октября. Об этом сообщает Boxing Scene.

Сейчас поединок вообще может сорваться.

Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.