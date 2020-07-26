Володар титулу IBF Теофімо Лопес склав ідеального боксера на його думку. Він не включив сюди українця Василя Ломаченка з яким проведе свій наступний поєдинок.

Ідеальний портрет найсильнішого боксера опублікував профіль wbcboxing у своєму Instagram.

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Портрет боксера

У коментарі для WBC Лопес назвав кращі якості топових боксерів, які б у поєднанні зробили б будь-якого біця непереможним. Він відзначив легенд боксу, так і сучасних боксерів.

Сила – Майк Тайсон

– Майк Тайсон Швидкість – Менні Пакьяо

– Менні Пакьяо Робота ніг – Мохаммед Алі

– Мохаммед Алі Контроль рингу – Роберто Дюран

– Роберто Дюран Джеб – Андре Ворд

– Андре Ворд Щелепа – Геннадій Головкін

– Геннадій Головкін Характер – Артуро Гатті

– Артуро Гатті Захист – Флойд Мейвезер

Додамо, що сюди він не відніс свого майбутнього суперника українця Василя Ломаченка.

Коли відбудеться бій Ломаченко – Лопес

У WBC заявляли, що зустріч боксерів відбудеться у вересні. Але поєдинок перенесуть на жовтень. Промоутер Top Rank Боб Арум заявив, що бій пройде 3 жовтня. Про це повідомляє Boxing Scene.

Зараз поєдинок взагалі може зірватись.

Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.