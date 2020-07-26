Чи включив майбутній суперник Ломаченка у портрет ідеального боксера: фото
Володар титулу IBF Теофімо Лопес склав ідеального боксера на його думку. Він не включив сюди українця Василя Ломаченка з яким проведе свій наступний поєдинок.
Ідеальний портрет найсильнішого боксера опублікував профіль wbcboxing у своєму Instagram.
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Портрет боксера
У коментарі для WBC Лопес назвав кращі якості топових боксерів, які б у поєднанні зробили б будь-якого біця непереможним. Він відзначив легенд боксу, так і сучасних боксерів.
- Сила – Майк Тайсон
- Швидкість – Менні Пакьяо
- Робота ніг – Мохаммед Алі
- Контроль рингу – Роберто Дюран
- Джеб – Андре Ворд
- Щелепа – Геннадій Головкін
- Характер – Артуро Гатті
- Захист – Флойд Мейвезер
Додамо, що сюди він не відніс свого майбутнього суперника українця Василя Ломаченка.
Коли відбудеться бій Ломаченко – Лопес
У WBC заявляли, що зустріч боксерів відбудеться у вересні. Але поєдинок перенесуть на жовтень. Промоутер Top Rank Боб Арум заявив, що бій пройде 3 жовтня. Про це повідомляє Boxing Scene.
Зараз поєдинок взагалі може зірватись.
Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.