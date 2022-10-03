Пока весь цивилизованный мир помогает Украине в войне против московских кафиров, российские спортсмены выбирают молчать. Лишь единицы из них осудили вторжение орды Путина в Украину.

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Исключением можно назвать российскую футболистку Надежду Карпову. В инстаграмме она опубликовала пост относительно постоянных речей Путина относительно мобилизации и аннексии украинских территорий.

Вы что, до сих пор смотрите без кринжа эту дичь? Ребята, если не хотите удобрять землю, не ходите в военкомат. Это не просто "призовут – уйду", вас отправят на преступление! В Украине такие же люди, как и мы. И вы поедете их убивать? Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старика. Забав,

– написала Надежда.

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Ее высказывание перепостил украинский эксчемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко. Он переадресовал его главному тренеру сборной России по боксу Эдуарду Кравцову.

Эдик, жду от тебя, что Путин ху*ло, и призыв к своим сидеть дома на заднице ровно,

– написал Сенченко

Сам Вячеслав ранее рассказывал, что разговаривал с Кравцовым после начала полномасштабной войны. Украинец считает, что Эдуард пропитан пропагандой, потому что получает от государственного финансирования.