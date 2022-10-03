Поки весь цивілізований світ допомогає Україні у війні проти московських окупантів, російські спортсмени обирають мовчати. Лише одиниці з них засудили вторгнення орди Путіна в Україну.

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Виключенням можна назвати російську футболістку Надію Карпова. В інстаграм вона опублікувала пост стосовно постійних промов Путіна щодо мобілізації та анексії українських територій.

Ви що, досі дивитесь без крінжу цю дичину? Хлопці, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть до військкомату. Це не просто "призовуть – піду", вас відправлять на злочин! В Україні такі самі люди як і ми. І ви поїдете їх вбивати? Нема у нас ніяких проблем, крім цього чорта старого. За*бав,

– написала Надія.

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Її висловлювання перепостив український ексчемпіон світу з боксу В'ячеслав Сенченко. Він переадресував його головному тренеру збірної Росії з боксу Едуарду Кравцову.

Едік, чекаю від тебе, що Путін ху*ло, і заклик до своїх сидіти вдома на дупі рівно,

– написав Сенченко

Сам В'ячеслав раніше розповідав, що мав розмову із Кравцовим після початку повномасштабної війни. Українець вважає, що Едуард пропитаний пропагандою, тому що отримує від державного фінансування.