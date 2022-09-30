Именно Умар Кремлев – президент Международной боксерской ассоциации (IBA). И эта организация решила приостановить деятельность Федерации бокса Украины, мотивируя это "вмешательством правительства" в дела ФБУ. И якобы отталкиваясь от этого, организаторы юниорского чемпионата Европы по боксу и запретили украинским боксерам выступать под украинским флагом. Наши боксеры должны были выступать под нейтральным флагом.

Однако юные украинцы отказались это делать, так что не вышли на бои. Таким образом, им были засчитаны поражения. После этого юниорская сборная Украины решила покинуть турнир.

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Однако у более чем 20 боксерских федераций со всего мира возникли вопросы относительно действий IBA в отношении Федерации бокса Украины.

Здесь следует отметить, что в украинском боксе возник раскол. В декабре 2021 года состоялись выборы президента федерации. Однако тогда 11 региональных федераций объявили бойкот этим выборам, заявив о фальсификации в пользу тогдашнего главы ФБУ Владимира Продивуса. Они провели свои выборы, где президентом избрали Кирилла Шевченко. Министерство молодежи и спорта пыталось не вмешиваться в конфликт, ведь его разгар пришелся на начало войны в Украине. И все же со временем признала именно Шевченко президентом ФБУ, юридически это закрепив. Хотя доступ к официальному сайту федерации продолжает сохранять за собой команда Продивуса.

Важно то, что Продивус – вице-президент IBA и довольно приближенное к Кремлеву лицо. Сам Кремлев же достаточно близок к российским властям. К примеру, "Газпром" является официальным спонсором IBA. Поэтому и решение об "отстранении" ФБУ от международной деятельности принималось при явном конфликте интересов.

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И именно эта ситуация вызывает немало вопросов у руководителей боксерских федераций по всему миру. Они написали коллективное письмо совету директоров Международной боксерской ассоциации с требованием объяснить причины своих поступков в отношении ФБУ и украинских боксеров. Копия этого листа есть в реакции 24 канала.

В письме требуется сообщить, на каких доказательствах базировалось решение от 23 сентября 2022 года об отстранении Федерации бокса Украины от международной деятельности за "вмешательство государства". А также указать, имели ли возможность представители ФБУ предоставить свои объяснения по этой ситуации, как этого требует устав IBA.

Кроме того, вопрос об отстранении Федерации бокса Украины не был передан на рассмотрение Конгресса IBA в Ереване, что тоже является нарушением устава IBA.

Письмо подписали руководители ассоциаций США, Австралии, Канады, Франции, Филиппин, Мексики и других стран.