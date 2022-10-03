Цивилизованный спортивный мир сплотился вокруг Украины в войне против России. Одним из самых активных бойцов на информационном фронте жена боксера Александра Усика.

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Екатерина часто публикует гневные посты в инстаграмме, осуждая агрессию России и оккупацию украинских территорий. Так, в старости девушка высказала свое мнение по поводу россиян как нации.

Как нации, их уже нет и не было. Жестокие и трусливые. Мне все 7 месяцев интересно было, когда встанут, когда дойдет… Никогда! Нация полностью деградировала уже давно. Чувствую к ним в основном брезгливость. Мы все будем помнить, какую боль они нам причинили,

– рассказала Екатерина.

После поединка с Энтони Джошуа Александр вместе с Екатериной вернулись в Украину. Напомним, что супруги родились в Крыму и долгое время там проживали.

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Впрочем, из-за российской агрессии семья боксера была вынуждена покинуть полуостров. Недавно супруги праздновали 13-ю годовщину свадьбы. Александр трогательно поздравил жену с праздником.