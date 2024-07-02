"Вам просто не повезло": о чем говорили Ребров и Орбан на встрече у Зеленского

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров побывал на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они даже успели пообщаться и обсудить футбольные темы.

2 июля в Киеве с официальным визитом побывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На встречу с венгерским политиком Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Сергея Реброва.

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Детали разговора Реброва и Орбана

В свое время Ребров успешно тренировал футбольный клуб Ференцварош. Поэтому у украинского специалиста сложились дружеские отношения с премьер-министром Венгрии.

На официальной встрече в Мариинском дворце Виктор Орбан и Сергей Ребров пообщались. Они обсудили выступление обеих сборных на Евро-2024.

Премьер-министр Венгрии отметил игру сборной Украины. В ответ Ребров похвалил венгерскую сборную, добавив, что ее игроки получила много желтых карточек, а потому оказались вне плейоф.

Знаю. Но вы играли очень хорошо. У вас очень качественные игроки, мои поздравления. Вам просто не повезло,

– сказал Орбан Реброву.

Видео разговора Реброва и Орбана

Напомним, что сборная Украины на Евро-2024 заняла четвертое место в группе Е. Подопечные Реброва заработали четыре балла, но не вышли в 1/8 финала.

Сборная Венгрии в группе победила Шотландию (1:0) и уступила Швейцарии (1:3), а также Германии (0:2). В итоге венгры заняли третье место с тремя очками, но тоже не попала в плейоф.