Во вторник, 2 июля, Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Киев. Премьер-министр Венгрии встретился с президентом Украины, Владимиром Зеленским.

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Комментарий Реброва на встрече с Орбаном

Главный тренер сборной Украины отметил, что его пригласил президент и надеется на диалог с Виктором Орбаном, поскольку лично с ним знаком. В частности Сергей Станиславович ответил, легко ли общаться с премьером Венгрии.

О футболе – да. Я общался только о футболе,

– рассказал Ребров.

Ребров в Мариинском дворце на встрече с Виктором Орбаном: смотрите видео

Отметим, что с 2018 года до 2021 года Сергей Ребров был тренером венгерского Ференцвароша. Во главе с украинским тренером клуб трижды становился чемпионом Венгрии.