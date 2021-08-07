"До сих пор не могу поверить"

Девушки принесли для Украины 15-ю награду на японской земле. Людмила Лузан добавила к своей "бронзе" еще и серебряную медаль. После выступления спортсменки прокомментировали свое выступление.

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Лузан после финиша не могла сдержать эмоций радости. Девушка не может поверить, что ей удалось принести нашей стране не одну медаль, а уже две. Такими достижениями спортсменов популяризируют свой вид спорта в Украине.

До сих пор не могу поверить, что мне удалось завоевать для Украины две медали. И быть на уровне с наиболее развитыми странами в мире. Это очень хороший результат, это шаг, чтобы популяризировать наш вид спорта. Я хочу быть примером для подражания, чтобы дети брали пример с меня пример, занимались спортом,

– рассказала Лузан.

"Вижу Париж, вижу себя на подиуме, вижу себя на первом месте"

Однако на этом спортсменки останавливаться не собираются. Уже в Париже-2024 украинки хотят подняться на высшую ступень пьедестала.

Вижу Париж, вижу себя на подиуме, вижу себя на первом месте. Не собираюсь остановиться: Париж меня ждет, я в этом уверена. Мне будет приятно, если я смотивирую хоть одного человека: он поставит себе цель и достигнет ее,

– подытожила Людмила.