"Досі не можу повірити"
Дівчата принесли для України 15-ту нагороду на японській землі. Людмила Лузан додала до своєї "бронзи" ще й срібну медаль. Після виступу веслувальниці прокоментували свій виступ.
Як це було Україна здобула "срібло" у каное-двійці на Олімпіаді-2020
Лузан після фінішу не могла стримати емоцій радості. Дівчина не може повірити, що їй вдалось принести нашій країні не одну медаль, а вже дві. Такими досягненнями спортсменки популяризують свій вид спорту в Україні.
Досі не можу повірити, що мені вдалося завоювати для України дві медалі. І бути на рівні з найбільш розвинутими країнами у світі. Це дуже хороший результат, це крок, щоб популяризувати наш вид спорту. Я хочу бути прикладом для наслідування, щоб діти брали приклад з мене приклад, займалися спортом,
– розповіла Лузан.
"Бачу Париж, бачу себе на подіумі, бачу себе на першому місці"
Однак на цьому веслувальниці зупинятись не збираються. Вже у Парижі-2024 року українки хочуть підійнятись на найвищу сходинку п'єдесталу.
Бачу Париж, бачу себе на подіумі, бачу себе на першому місці. Не збираюся зупинитися: Париж мене чекає, я в цьому впевнена. Мені буде приємно, якщо я змотивую хоч одну людини: вона поставить собі ціль і досягне її,
– підсумувала Людмила.
- Перемогу здобули китаянки, а відразу за спиною українок розташували веслувальниці з Канади.
- Для Лузан це "срібло" стало вже другою нагородою на Олімпіаді-2020. Українка на дистанції 200 метрів здобула "бронзу". Лише фотофініш визначив долю третього місця. Тоді її бронзова медаль стала першою у веслування для України.