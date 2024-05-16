Опять прямо с вокзала: на Закарпатье украинского спортсмена забрали в ТЦК

Вицечемпиона Украины по спидвею Виталия Лысака мобилизовали. Его забрали в Закарпатский ТЦК с вокзала в Мукачево.

Недавно Закарпатское ТЦК также забрало с вокзала города Хуст футболиста Первой лиги, Николая Сираша. С тех пор связь с футболистом исчезла и его судьба оставалась неизвестной.

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Украинского вице-чемпиона по спидвею забрали с вокзала и отправили на полигон

Жена спортсмена рассказала, что написала заявление в полицию о похищении человека после того, как с ее мужем оборвалась связь. В частности она считает действия Мукачевского ТЦК нарушением прав человека.

Представитель ТЦК сказал на грудную камеру следственной, что ему дадут повестку и он будет дальше комиссию проходить по месту жительства, то есть его отпустят домой. Но этого не произошло и позже в 3 часа ночи он мне перезвонил, это прошло 18 часов, его не было на связи он перезвонил и сказал, что уже в автобусе и его везут на учебу,

– рассказала жена Лысака.

Президент мотоклуба Игорь Марченко, в который входит Лысак, также шокирован ситуацией. Он отметил, что скоро должны быть Всеукраинские соревнования по спидвею, но большинство спортсменов, узнав о ситуации с Виталием, сомневаются, ехать или нет. Лысак ценен для команды.

Что такое спидвей Это мотоциклетные гонки на трассах, одна из дисциплин автоспорта. На спидвее участники соревнуются в так называемых заездах, количество которых зависит от вида соревнований. Во время заезда участники делают четыре полных круга трассы, всегда идя против часовой стрелки.

Некоторые спортивные предприятия получили бронь от мобилизации , поскольку Минспорта признало их "критически важными для экономики государства и жизнедеятельности его населения".

Отметим, что Виталий Лысак многократный призер чемпионатов Украины и международных турниров.