Виталий Буяльский может получить пятиматчевую дисквалификацию за свои выходки после победной встречи с СК Днепр-1 (0:1). Украинский классический может пройти не в оптимальных составах.

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Виталий Буяльский может получить длительную дисквалификацию. Атакующий полузащитник киевского Динамо получил красную карточку после финального свистка матча против СК Днепр-1. Буяльский довольно бурно праздновал победу своего коллектива и ненормативной лексикой высказался в сторону главного арбитра матча Дмитрия Кривушкина.

Лидер "бело-синих" не просто так негде было выплеснуть свою триумфальную энергию. Буяльский таким образом выразил свое недовольство решением арбитра, не давшего явную красную карточку игроку "спортклубовцев" Бланко. Легионер Днепра-1 на ровном месте специально ударил Виталия по ногам, за что получил только желтую карточку.

Согласно дисциплинарным правилам УАФ образа арбитра (прилагаются отягчающие в виде нецензурщины) карается дисквалификацией от трех до пяти матчей. У членов КГК, заседание которого назначено на следующей неделе, есть все основания присудить Буяльскому максимум. А вот 5-й матч приходится на 22 апреля, а именно на поединок против донецкого Шахтера. Почему КГК не намерен рассматривать поведение Бланко – остается только вопросом.

Интересно, что в свое время УАФ сокращала дисквалификацию игрокам "горняков", чтобы те могли сыграть поединок против киевского Динамо. Представители ассоциации объясняли это тем, что болельщики желают, чтобы украинское классическое проходило в оптимальных составах.

Удаление Буяльского / инстаграмм Динамо