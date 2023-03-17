Віталій Буяльський може отримати п'ятиматчеву дискваліфікацію за свої витівки після переможної зустрічі з СК Дніпро-1 (0:1). Українське класичне може пройти не в оптимальних складах.
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Віталій Буяльський може отримати тривалу дискваліфікацію. Атакувальний півзахисник київського Динамо отримав червону картку після фінального свистка матчу проти Дніпро-1. Буяльський досить бурно святкував перемогу свого колективу та ненормативною лексикою висловився у сторону головного арбітра матчу Дмитра Кривушкіна.
Лідер "біло-синіх" не просто так не мав де виплеснути свою тріумфальну енергію. Буяльський таким чином висловив своє невдоволення рішенням арбітра, який не дав явну червону картку гравцю "спортклубівців" Бланко. Легіонер Дніпра-1 на рівному місці спеціально вдарив Віталія по ногах, за що отримав тільки жовту картку.
Згідно з дисциплінарними правилами УАФ, образу арбітра (додаються обтяжуючі у вигляді нецензурщини) карається дискваліфікацією від трьох до п'яти матчів. Члени КДК, засідання якого призначено наступного тижня, мають усі підстави присудити Буяльському максимум. А от 5-й матч припадає на 22-е квітня, а саме на поєдинок проти донецького Шахтаря. Чому КДК не збирається розглядати поведінку Бланко – залишається тільки запитанням.
Вилучення Буяльського / інстаграм Динамо