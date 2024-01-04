Биатлонист мужской сборной Украины по биатлону Виталий Мандзин выразил опасение, что в нынешнюю погоду в Оберхофе может не остаться естественный снег до первых гонок этапа 5 января.

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Мандзин прокомментировал сложные погодные условия в Оберхофе

"Снег присутствует только на трассе. 2 января, когда мы только приехали, было немного снега на траве. Сейчас снег только на трассе, целую ночь шел дождь, утром тоже.

Когда мы закончили тренировку, на десятки минут он перестал падать, но это не меняет ситуацию. Снег местами, но минимально. Только на трассе. Да и то: с такой погодой, я думаю, это ненадолго», – сказал Мандзин.

Напомним, этап в Оберхофе должен был начаться 4 января мужским спринтом, однако гонка была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий. Гонка запланирована на 5 января, начало 12.20 по Киеву.

Следует знать. В программу этапа в Оберхофе войдут спринты, гонки преследования, мужская и женская эстафеты. В этом сезоне, как и в прошлом, сборная Украины не завоевала ни одной награды на Кубке мира.