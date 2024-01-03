Резкое потепление, дождь и порывы ветра заставили организаторов соревнований перенести старт этапа в Оберхофе с 4 на 5 января. Об изменениях в расписании сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Новое расписание гонок в Оберхофе

Таким образом, в первый соревновательный день состоится сразу две гонки – мужской и женский спринты. Все остальные соревнования планируют провести по предварительному плану.

Отметим, что четвертый этап Кубка мира по биатлону продлится с 5 по 7 января. В программе соревнований шесть гонок.

Обновлено расписание четвертого этапа КС

5 января, пятница, 12.20. Спринт, мужчины (10 км)

5 января, пятница, 15:25. Спринт, женщины (7.5 км)

6 января, суббота, 13:25. Преследования, мужчины (12.5 км)

6 января, суббота, 15.40. Преследования, женщины (10 км)

7 января, воскресенье, 12.30. Эстафета, мужчины (4х7.5 км)

7 января, воскресенье, 15.25. Эстафета, женщины (4х6 км)

Кто из украинцев выступит в Оберхофе

Ранее тренерский штаб сборной Украины определился, кто будет соревноваться на этапе Кубка мира в Оберхофе. Женская команда будет выступать в следующем составе: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Любовь Кипяченкова и Елена Городная.

По сравнению с предыдущим этапом одно изменение произошла в мужской команде: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Артем Тищенко.