С 4 по 7 января 2024 года в немецком Оберхофе состоится второй этап сезона 2023/24 Кубка мира по биатлону. Предлагаем ознакомиться с календарем соревнований.

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В рамках четвертого этапа пройдут спринты, гонки преследования и эстафеты у мужчин и женщин. Всего можно будет насладиться шестью гонками.

Расписание этапа в Оберхофе

04.01 (13:30) | Мужской спринт (10 км)

05.01 (15:25) | Женский спринт (7,5 км)

06.01 (13:25) | Мужская гонка преследования (12,5 км)

06.01 (15:40) | Женская гонка преследования (10 км)

07.01 (12:30) | Мужская эстафета (4 по 7.5 км)

07.01 (15:25) | Женская эстафета (4 по 6 км)

Важно. На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Житомир и т.д.).