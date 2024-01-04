Біатлоніст чоловічої збірної України з біатлону Віталій Мандзин висловив побоювання, що за нинішньої погоди в Обергофі може не залишитися природного снігу до перших гонок етапу 5 січня.

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Мандзин прокоментував важкі погодні умови в Обергофі

"Сніг присутній лише на трасі. 2 січня, коли ми лише приїхали, було трохи снігу на траві. Зараз сніг лише на трасі, цілу ніч падав дощ, вранці теж.

Коли ми закінчили тренування, на десятки хвилин він припинив падати, але це не змінює ситуації. Сніг є місцями, але мінімально. Лише на трасі. Та й те: з такою погодою, гадаю, це ненадовго", – сказав Мандзин.

Нагадаємо, етап в Обергофі мав розпочатися 4 січня чоловічим спринтом, однак гонку було перенесено через несприятливі погодні умови. Гонка запланована на 5 січня, початок 12:20 за Києвом.

Варто знати. До програми етапу в Обергофі увійдуть спринти, гонки переслідування, чоловіча й жіноча естафети. У цьому сезоні, як і в минулому, збірна України не здобула жодної нагороди на Кубку світу.