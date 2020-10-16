Тотальное избиение: 10 лет назад Кличко уничтожил Шеннона Бриггса – видео
Ровно 10 лет назад, 16 октября 2010 года, Виталий Кличко провел яркий поединок против американца Шеннона Бриггса. Легендарный украинский боксер победил решением судей, хотя был близок к нокауту.
Кличко мог и не боксировать против Бриггса, ведь эпатажный американец не был обязательным соперником для Виталия. Однако Кличко решил провести добровольную защиту титула WBC и дал шанс Бриггсу. Об этом сообщает 24 канал.
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Перед поединком Бриггс традиционно для себя много говорил. Он обещал уничтожить Кличко и забрать его титул. Украинец вел себя сдержанно и приберег все на поединок.
Ход боя
Кличко тотально доминировал на протяжении всего поединка. За весь бой Кличко нанес 302 точных удара против 73 у Бриггса. В конце 7 раунда Кличко смог серьезно потрясти Бриггса. Шеннон был на грани нокаута, от которого его спас гонг.
Начиная с 8 раунда бой принял характер одностороннего избиения. Но рефери не останавливал бой. В конце поединка Шеннон настолько был избит, что упал, когда хотел сесть на табурет во время перерыва.
В итоге Кличко не нокаутировал Бриггса и одержал победу единогласным решением судей.
После боя Бриггс был госпитализирован в палату интенсивной терапии. Врачи диагностировали у него перелом носа, левой орбитальной кости и разрыв бицепса левой руки.
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