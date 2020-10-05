Ровно семь лет назад, 5 октября 2013 года, состоялся один из самых ожидаемых поединков в боксе. Встретились олимпийские чемпионы Владимир Кличко (1996 года) и Александр Поветкин (2004 года).

Бой между украинцем и россиянином состоялся в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве. Об этом сообщает 24 канал.

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В этом поединке Кличко провел защиту титулов чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO, IBO, а также по версии авторитетного журнала The Ring.

Ход поединка

С первого и до последнего раунда поединок проходил с преимуществом Владимира. Кличко умело использовал свои преимущества над Поветкиным в росте, длине рук, массе тела.

Россиянин пытался выйти на ближнюю дистанцию, однако Кличко легко "раскусил" намерения Поветкина.

Кличко эффективно использовал свой левый джеб и постоянно клинчевал. В результате к концу боя Поветкин был сильно истощен.

В итоге боксеры прошли всю дистанцию. Судьи отдали Владимиру победу единогласным решением – 119:104.

Владимир Кличко в 15-й раз защитил титулы чемпиона мира и нанес Поветкину первое поражение в профессиональной карьере.

Кличко – Поветкин видео боя