Тотальне побиття: 10 років тому Кличко знищив Шеннона Бріггса – відео
Рівно 10 років тому, 16 жовтня 2010 року, Віталій Кличко провів яскравий поєдинок проти американця Шеннона Бріггса. Легендарний український боксер переміг рішенням суддів, хоча був близький до нокауту.
Кличко міг і не боксувати проти Бріггса, адже епатажний американець не був обов'язковим суперником для Віталія. Однак Кличко вирішив провести добровільний захист титулу WBC й дав шанс Бріггсу. Про це повідомляє 24 канал.
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Перед поєдинком Бріггс традиційно для себе багато говорив. Він обіцяв знищити Кличка та забрати його титул. Українець поводився стримано й приберіг усе на поєдинок.
Хід бою
Кличко тотально домінував протягом усього поєдинку. За весь бій Кличко завдав 302 точні удари проти 73 у Бріггса. У кінці 7 раунду Кличко зміг серйозно потрясти Бріггса. Шеннон був на межі нокауту, від якого його врятував гонг.
Починаючи з 8 раунду бій прийняв характер одностороннього побиття. Але рефері не зупиняв бій. Наприкінці поєдинку Шеннон настільки був побитий, що впав, коли хотів сісти на табурет під час перерви.
У підсумку Кличко не нокаутував Бріггса та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
Після бою Бріггс був госпіталізований в палату інтенсивної терапії. Лікарі діагностували у нього перелом носа, лівої орбітальної кістки й розрив біцепса лівої руки.
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