Рівно 10 років тому, 16 жовтня 2010 року, Віталій Кличко провів яскравий поєдинок проти американця Шеннона Бріггса. Легендарний український боксер переміг рішенням суддів, хоча був близький до нокауту.

Кличко міг і не боксувати проти Бріггса, адже епатажний американець не був обов'язковим суперником для Віталія. Однак Кличко вирішив провести добровільний захист титулу WBC й дав шанс Бріггсу. Про це повідомляє 24 канал.

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Перед поєдинком Бріггс традиційно для себе багато говорив. Він обіцяв знищити Кличка та забрати його титул. Українець поводився стримано й приберіг усе на поєдинок.

Хід бою

Кличко тотально домінував протягом усього поєдинку. За весь бій Кличко завдав 302 точні удари проти 73 у Бріггса. У кінці 7 раунду Кличко зміг серйозно потрясти Бріггса. Шеннон був на межі нокауту, від якого його врятував гонг.

Починаючи з 8 раунду бій прийняв характер одностороннього побиття. Але рефері не зупиняв бій. Наприкінці поєдинку Шеннон настільки був побитий, що впав, коли хотів сісти на табурет під час перерви.

У підсумку Кличко не нокаутував Бріггса та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Після бою Бріггс був госпіталізований в палату інтенсивної терапії. Лікарі діагностували у нього перелом носа, лівої орбітальної кістки й розрив біцепса лівої руки.

Кличко – Бріггс: дивіться огляд бою