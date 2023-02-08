Больше нравится тюремная форма, чем футбольная: капитан Монако может отправиться за решетку
Источник:RMC Sport
Известные футболисты любят найти ненужные проблемы себе на голову. На этот раз игрок может отправиться в тюрьму на не очень долгий срок.
Капитан французского Монако Виссам Бен Эддер может оказаться за решеткой. Футболист не участвовал в секс-скандалах (как Дани Алвес) или же не употреблял наркотики (как президент победителя Лиги Европы), все гораздо банальнее.
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Не лучшее завершение карьеры
Французский опытный футболист обвиняется в финансовых махинациях, конкретнее в налоговых. В годы, когда Бен Эддер выступал за Севилью (2016 – 2019), он скрывал от налоговых органов Испании часть своего заработка. Сначала футболиста обязали оплатить задолженность в сумме, которая чуть-чуть превышает 267 тысяч долларов. Однако прокурор Испании не стал снимать обвинения. Поэтому Бен Эддеру светит дополнительный штраф в размере 150 тысяч евро и 9 месяцев лишения свободы.
Выступления Бен Эддера
- Футболист тунисского происхождения почти всю свою карьеру провел в пределах Франции, только в одном клубе выступал заграницей (в Севилье), где и натворил глупостей.
- Во Франции игрок защищал цвета Альфорвиля, Тулузы и играет за Монако. За текущий клуб Бен Эддер провел 118 матчей и забил 75 голов.
- Также 32-летний игрок вызвался в сборную Франции. За главную команду Бен Эддер провел 19 матчей и забил три гола. Также в свои юные годы футболист вызывался в сборную Франции по футзалу.