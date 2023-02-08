Виновниками ДТП стали оба игрока немецкого Гамбурга, а именно 27-летний Жан-Люк Домпе и Уильям Микельбренсис, которому только 18 лет. Расследование в процессе, потому неизвестно, что грозит игрокам.

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Призрачный всадник

Инцидент произошел 6 февраля. Жан-Люк Домпе в районе Санкт-Паули не справился с управлением автомобиля BMW M3, из-за чего пробил небольшую стену и врезался в автобусную стоянку. Очевидцы заметили, что ДТП произошло в результате гонки Домпе с желтым Mercedes, за рулем которого находился партнер футболиста по Гамбургу – Микельбренсис.

Полиция обнаружила только пустой BMW M3 на месте событий. Но установив владельца автомобиля, правоохранители отправились к месту жительства Допме. Там полиция обнаружила футболиста с незначительным повреждением руки. Оба автомобиля задержаны вместе с футболистами. Их обвиняют в незаконной гонке.

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