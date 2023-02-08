Виновниками ДТП стали оба игрока немецкого Гамбурга, а именно 27-летний Жан-Люк Домпе и Уильям Микельбренсис, которому только 18 лет. Расследование в процессе, потому неизвестно, что грозит игрокам.
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Призрачный всадник
Инцидент произошел 6 февраля. Жан-Люк Домпе в районе Санкт-Паули не справился с управлением автомобиля BMW M3, из-за чего пробил небольшую стену и врезался в автобусную стоянку. Очевидцы заметили, что ДТП произошло в результате гонки Домпе с желтым Mercedes, за рулем которого находился партнер футболиста по Гамбургу – Микельбренсис.
Полиция обнаружила только пустой BMW M3 на месте событий. Но установив владельца автомобиля, правоохранители отправились к месту жительства Допме. Там полиция обнаружила футболиста с незначительным повреждением руки. Оба автомобиля задержаны вместе с футболистами. Их обвиняют в незаконной гонке.
Гамбург этого сезона
- Коллектив идет на втором месте во второй Бундеслиге Германии, что пока позволяет им напрямую подняться в высший дивизион страны.
- Французские игроки-гонщики исполняют разные роли в команде. Домпе – основной нападающий Гамбурга, а вот Микельбренсис – игрок ротации.
- Гамбург вылетел из Кубка Германии от РБ Лейпцига еще на стадии 1/16 финала.