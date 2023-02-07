Президент франкфуртского Айтрахта Петер Фишер непосредственно влип. О хранении наркотических средств в доме "доложил" 13-летний сын Фишера.

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Ложь всегда вылезает боком

Прокуратура Франкфурта-на-Майне уже начала расследование в отношении Петера Фишера. Под следствием также находятся супруга президента клуба и его 25-летний сын. "Сжег контору" его 13-летний сын. Он потреблял кокаин со своим другом в школе. Мать заметила, что поведение сына изменилось и сообщило об этом школе и полиции.

В результате обыска полицейская собака обнаружила следы кокаина на тумбочке президента Айнтрахта. По данным следствия, Фишер, его жена и старший сын хранили наркотические средства так, что младший имел к нему открытый доступ и без проблем мог им воспользоваться в своих целях. Клуб инцидент еще никак не прокомментировал.

Выступления Айнтрахта в этом сезоне